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НовостиОбщество29 июня 2026 7:49

В Нижнекамске планируют модернизировать трамвайную инфраструктуру

Это, в том числе, подразумевает и обновление подвижного состава
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
После обсуждений и учета всех предложений, план действий для утверждения направят в министерство транспорта Татарстана.

После обсуждений и учета всех предложений, план действий для утверждения направят в министерство транспорта Татарстана.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По инициативе главы Татарстана в Нижнекамске планируют модернизировать трамвайную инфраструктуру на ближайшие пять лет. Об этом на своем утреннем совещании сообщил глава города и Нижнекамского района Радмир Беляев.

По поручению руководства республики разрабатывается программа обновления трамвайных путей и тяговых подстанций. После обсуждения с руководством исполкома и учета всех предложений, план направят в министерство транспорта Татарстана.

По словам Беляева, эти меры направлены на повышение надежности и комфорта городского электротранспорта. Программа модернизации охватит ключевые элементы трамвайной системы и определит этапы их обновления. Кроме того, в городе начнут модернизацию десяти трамвайных вагонов, которую планируют завершить к концу 2026 – началу 2027 года.

Напомним, участок трассы Казань – Оренбург расширят до четырех полос к октябрю 2026 года. На федеральные дорожные работы в Татарстане в этом году выделено более 23,6 миллиарда рублей.

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