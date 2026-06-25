Участок трассы Казань – Оренбург расширят до четырех полос к октябрю 2026 года

В прошлом году реконструировали участок с 20-го по 30-й километр. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане завершается реконструкция участка с 30-го по 43-й километр автодороги Казань – Оренбург. Дорогу расширят с двух до четырёх полос. Об этом на брифинге в Доме правительства РТ сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Ильнур Нурмухаметов.

Сейчас на объекте ведут устройство дорожной одежды, уже начали укладку асфальтобетона. Параллельно строят и реконструируют мосты через Мешу и Каипку, путепровод на разворотной петле, двухуровневую транспортную развязку у поворота на Лаишево и пять надземных пешеходных переходов. Готовность объекта — 70 процентов. Завершить работы планируют в октябре.

В прошлом году реконструировали участок с 20-го по 30-й километр, включая обход села Сокуры. По новому обходу проехало уже более 4 миллионов автомобилей. «Дорога доказала свою эффективность — перераспределила транспортные потоки и снизила нагрузку на центральную улицу Сокуры», — отметил Нурмухаметов.

В этом году также завершат капремонт двух участков общей протяжённостью 17,6 километра — на подъезде к Ижевску в Мензелинском районе и на трассе Казань – Оренбург в Бавлинском районе. После ремонта их также расширят до четырёх полос. Кроме того, отремонтируют мосты через реки Сухая Улема и Шентала, а также путепровод на трассе М7.

Новые работы стартуют на мостах через реку Тойма на М7 и через ручей на 141-м километре трассы Казань – Оренбург. Их планируют завершить в 2028 и 2027 годах. Всего на федеральные дорожные работы в Татарстане в этом году выделено более 23,6 миллиарда рублей.

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