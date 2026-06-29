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НовостиОбщество29 июня 2026 7:44

В Набережных Челнах более 27% выпускников показали высокие результаты на ЕГЭ

Боле полусотни ребят получили максимальный балл по одному из предметов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Троим одиннадцатиклассникам удалось набрать по 200 баллов сразу по двум предметам.

Троим одиннадцатиклассникам удалось набрать по 200 баллов сразу по двум предметам.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Набережных Челнах подвели предварительные итоги ЕГЭ. Как сообщил начальник управления образования города Наркиз Кашапов, средние результаты по всем предметам превысили показатели по республике.

Более 27% выпускников показали высокие результаты на экзаменах. В этом году 52 набережночелнинских школьника получили максимальный балл по одному из предметов. В прошлом году такого смогли добиться 36 ребят.

Особенно заметный рост числа стобалльников произошел по профильной математике - с 2 до 20 человек. Однако по химии, наоборот, количество максимальных результатов снизилось с 23 до 7. Сейчас выпускники ждут результатов по информатике, биологии, иностранным языкам и географии.

Троим выпускникам удалось набрать по 200 баллов сразу по двум предметам: Самату Хабибуллину из лицея №79 (математика и физика), Алле Богатовой из лицея № 77 (русский язык и литература) и Камилю Халиуллину из лицея № 78 (математика и физика).

Наибольшее количество стобалльников (девять человек) подготовила учитель математики гимназии №26 Любовь Баева.

Напомним, в Казани выпускница СУНЦ «IT-лицей КФУ» получила максимальные 300 баллов по русскому языку, профильной математике и химии.

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