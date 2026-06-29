В Набережных Челнах более 27% выпускников показали высокие результаты на ЕГЭ

Троим одиннадцатиклассникам удалось набрать по 200 баллов сразу по двум предметам. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Набережных Челнах подвели предварительные итоги ЕГЭ. Как сообщил начальник управления образования города Наркиз Кашапов, средние результаты по всем предметам превысили показатели по республике.

Более 27% выпускников показали высокие результаты на экзаменах. В этом году 52 набережночелнинских школьника получили максимальный балл по одному из предметов. В прошлом году такого смогли добиться 36 ребят.

Особенно заметный рост числа стобалльников произошел по профильной математике - с 2 до 20 человек. Однако по химии, наоборот, количество максимальных результатов снизилось с 23 до 7. Сейчас выпускники ждут результатов по информатике, биологии, иностранным языкам и географии.

Троим выпускникам удалось набрать по 200 баллов сразу по двум предметам: Самату Хабибуллину из лицея №79 (математика и физика), Алле Богатовой из лицея № 77 (русский язык и литература) и Камилю Халиуллину из лицея № 78 (математика и физика).

Наибольшее количество стобалльников (девять человек) подготовила учитель математики гимназии №26 Любовь Баева.

Напомним, в Казани выпускница СУНЦ «IT-лицей КФУ» получила максимальные 300 баллов по русскому языку, профильной математике и химии.

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