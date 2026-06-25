300 баллов - и ни одного лишнего: как казанская выпускница получила максимальную оценку на ЕГЭ по русскому, математике и химии

Девушка дала советы тем, у кого единый госэкзамен еще впереди. Фото: предоставлено Управлением образования города Казани

Когда объявили результаты ЕГЭ, Лейсан Шакирова не поверила. Нет, она готовилась, знала материал, мечтала о высшем балле. Но 300 из 300 - это цифра, которая звучит как фантастика. А теперь стала реальностью. Выпускница СУНЦ «IT-лицей КФУ» получила максимальные 100 баллов по русскому языку, профильной математике и химии. И вошла в число стобалльников сразу по трем предметам.

«У меня до сих пор нет слов. Столько людей меня поздравили, обняли. Я чувствовала их гордость и восхищение, но порой кажется, что это происходит не со мной», - поделилась Лейсан.

Нет, конечно, в голове у девушки мелькала мысль о трех сотнях. Но она была из разряда «а вдруг». Слишком высока планка, слишком много факторов - волнение, случайные ошибки и так далее. Но все получилось и, к слову, не вдруг, а потому что…

«Два года я готовилась к этим экзаменам. Я рада, что этот этап моей жизни закончился с таким результатом», - раскрыла секрет казанская 300-балльница и дала советы тем, кому еще предстоит сдавать ЕГЭ. - Не сравнивайте себя с другими, оценивайте свой прогресс и обязательно заботьтесь о своем здоровье как физическом, так и ментальном».

Свою дальнейшую жизнь Лейсан планирует связать с химией. Она выбрала направление «Фундаментальная и прикладная химия» в Химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального университета.

При этом девушка призналась, что ей всегда нравилось преподавать. Так, в этом году она провела 16 уроков химии в своем химико-биологическом классе. Это занятия, где она была не ученицей, а учителем. Где объясняла, показывала опыты, отвечала на вопросы. Не для галочки, не для портфолио — потому что любит делиться знаниями.

Кстати, власти Казани решили поддержать тех, кому предстоял единый государственный экзамен. На десяти городских билбордах появились ободряющие послания на русском и татарском языках. В столице Татарстана учебный год завершили более 181 тысячи школьников. Из них более 1,2 тысячи претендуют на медаль «За особые успехи в учении». Это те, кто учился без троек, тянул науку, не сдавался. И кто, возможно, тоже писал ЕГЭ с мыслью о высоком балле.

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