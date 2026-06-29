Причиной хлопка газа в Набережных Челнах стало курение у плиты

Инцидент произошел 28 июня. Фото: ГЖИ Татарстана

В Набережных Челнах взрыв в жилом доме на проспекте Мира произошел из-за неосторожного обращения с газом. По предварительной информации, жительница квартиры не перекрыла кран духовки плиты и закурила, что привело к образованию газовоздушной смеси с последующим ее возгоранием. В результате хлопка выбило стекла на кухне и в комнате, сообщила пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Там также отметили, что техническое обслуживание газового оборудования в этой квартире было проведено совсем недавно - 18 июня. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить, были ли какие-либо нарушения в работе специалистов, проводивших обслуживание.

Напомним, инцидент произошел 28 июня. В результате взрыва хозяйка квартиры получила ожоги и была госпитализирована, также пострадал полицейский, который после взрыва выводил женщину на улицу, он получил отравление продуктами горения.

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