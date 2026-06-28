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НовостиОбщество28 июня 2026 9:01

Метшин на Дне молодежи: «Не все останутся в Казани, но многие вернутся»

Праздник прошел в экстрим-парке «Урам»
Олег ЛУГОВОЙ
При этом мэр ожидает, что вернувшиеся будут реализовать в городе смелые проекты. Фото: kzn.ru

При этом мэр ожидает, что вернувшиеся будут реализовать в городе смелые проекты. Фото: kzn.ru

В казанском экстрим-парке «Урам» отпраздновали День молодежи. На празднике мэр города Ильсур Метшин высказался о будущем поколении.

«Мы делаем всевозможное, чтобы молодежь могла здесь себя реализовать. Но мы далеки от мысли, что все останутся в Казани. Часть уедет учиться дальше, но обязательно вернется в город для реализации смелых проектов», - сказал градоначальник.

Праздник в честь Дня молодежи в Казани длился с 12.00 до 20.00: ярмарки вакансий, мастер-классы, концерт. Хедлайнером стал L’One.

Ранее на этой неделе руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров отмечал, что выпускники, включая стобалльников и победителей олимпиад, все чаще выбирают остаться в городе для учебы и карьеры.

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