Казанские 100-балльники больше не хотят уезжать из города

Ещё 20–30 лет назад многие успешные выпускники стремились уехать из Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров заявил, что выпускники столичных школ перестали массово покидать город. По его словам, ситуация кардинально изменилась за последние годы — теперь даже 100-балльники и победители олимпиад остаются в Казани. Об этом Гафаров сообщил на деловом понедельнике.

Он отметил, что ещё 20–30 лет назад многие успешные выпускники стремились уехать из Казани, мечтали получить образование в других городах и строить там карьеру. Однако сейчас ситуация меняется на глазах: в Казани охотно остаются и 100-балльники, и победители олимпиад. Гафаров подчеркнул, что город максимально заинтересован в том, чтобы молодые люди могли реализовать свои таланты и амбиции в родном городе.

Ранее замминистра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин отмечал, что проблема оттока талантливой молодёжи в республике существует, но около 70 процентов выпускников остаются жить и работать в Татарстане. Министр по делам молодёжи Азат Кадыров связывал сокращение числа молодых людей с демографической ямой 1990-х и оттоком на учёбу в другие регионы.

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