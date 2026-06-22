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НовостиОбщество22 июня 2026 11:39

Казанские 100-балльники больше не хотят уезжать из города

Ситуация кардинально изменилась за последние годы
Кристина ЛИНК
Ещё 20–30 лет назад многие успешные выпускники стремились уехать из Татарстана.

Ещё 20–30 лет назад многие успешные выпускники стремились уехать из Татарстана.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров заявил, что выпускники столичных школ перестали массово покидать город. По его словам, ситуация кардинально изменилась за последние годы — теперь даже 100-балльники и победители олимпиад остаются в Казани. Об этом Гафаров сообщил на деловом понедельнике.

Он отметил, что ещё 20–30 лет назад многие успешные выпускники стремились уехать из Казани, мечтали получить образование в других городах и строить там карьеру. Однако сейчас ситуация меняется на глазах: в Казани охотно остаются и 100-балльники, и победители олимпиад. Гафаров подчеркнул, что город максимально заинтересован в том, чтобы молодые люди могли реализовать свои таланты и амбиции в родном городе.

Ранее замминистра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин отмечал, что проблема оттока талантливой молодёжи в республике существует, но около 70 процентов выпускников остаются жить и работать в Татарстане. Министр по делам молодёжи Азат Кадыров связывал сокращение числа молодых людей с демографической ямой 1990-х и оттоком на учёбу в другие регионы.

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