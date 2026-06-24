ЦИК Татарстана: на выборах в Госдуму бюллетени защитят микрошрифтом

Голосование будет проходить с 18 по 20 сентября. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 18 по 20 сентября. На них будут введены новые меры защиты. Как сообщил на заседании Общественной палаты Татарстана председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев, все строчки в бюллетенях будут напечатаны специальным микрошрифтом. Он заверил, что его подделать невозможно. Фабричный микрошрифт придет на смену специальной марке, которую ранее специально для бюллетеней изготавливали на Госзнаке.

При этом, по словам Кондратьева, обязательными остаются две подписи членов УИК и печать. Бюллетени с новыми степенями защиты доставят на участки накануне первого дня голосования.

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