Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 5:26

ЦИК Татарстана: на выборах в Госдуму бюллетени защитят микрошрифтом

Это мера защиты придет на смену специальной марке
Олег ЛУГОВОЙ
Голосование будет проходить с 18 по 20 сентября.

Голосование будет проходить с 18 по 20 сентября.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 18 по 20 сентября. На них будут введены новые меры защиты. Как сообщил на заседании Общественной палаты Татарстана председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев, все строчки в бюллетенях будут напечатаны специальным микрошрифтом. Он заверил, что его подделать невозможно. Фабричный микрошрифт придет на смену специальной марке, которую ранее специально для бюллетеней изготавливали на Госзнаке.

При этом, по словам Кондратьева, обязательными остаются две подписи членов УИК и печать. Бюллетени с новыми степенями защиты доставят на участки накануне первого дня голосования.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.