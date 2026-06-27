В Казани отменили режим ракетной опасности

Из громкоговорителей объявили, что угроза воздушного нападения противника миновала. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В столице Татарстана прозвучал сигнал, оповещающий об окончании воздушной тревоги. Из громкоговорителей объявили, что угроза воздушного нападения противника миновала.

Ранее, 27 июня в 3.52, на территории республики ввели режим ракетной опасности, сопровождавшийся включением сирен для предупреждения жителей.

Напомним, в Татарстане 23 июня режим «Ракетная опасность» отменили спустя чуть более часа. В это время в аэропорту действовали ограничения.

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