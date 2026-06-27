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НовостиПолитика27 июня 2026 7:03

В Казани отменили режим ракетной опасности

Горожан оповестили об отбое воздушной тревоги
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Из громкоговорителей объявили, что угроза воздушного нападения противника миновала.

Из громкоговорителей объявили, что угроза воздушного нападения противника миновала.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В столице Татарстана прозвучал сигнал, оповещающий об окончании воздушной тревоги. Из громкоговорителей объявили, что угроза воздушного нападения противника миновала.

Ранее, 27 июня в 3.52, на территории республики ввели режим ракетной опасности, сопровождавшийся включением сирен для предупреждения жителей.

Напомним, в Татарстане 23 июня режим «Ракетная опасность» отменили спустя чуть более часа. В это время в аэропорту действовали ограничения.

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