В Татарстане 23 июня режим «Ракетная опасность» отменили спустя чуть более часа

Во время этого режима МЧС рекомендовало принять меры безопасности. Фото: Рамиль ГАЛИ. Перейти в Фотобанк КП

В этот вторник в 10.22 МЧС предупредило жителей Татарстана о введении на территории республики режима «Ракетная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска Росавиацией в целях безопасности были введены временные ограничения на полеты. Чуть более чем через час режим отменили.

Накануне, 22 июня, аналогичный режим действовал больше полутора часов. Тогда ограничения коснулись также аэропортов Казани, Нижнекамска и аэродрома в Бугульме. В обоих случаях меры принимались для обеспечения безопасности. Гражданским судам запрещали взлет и посадку до полной отмены угрозы.

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