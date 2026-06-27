В Татарстане ожидается до +19 градусов и грозы

Ожидаются дожди. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу Гидрометцентра республики, 27 июня на территории Татарстана установится облачная погода с прояснениями. В ряде районов пройдут дожди, местами сильные.

Днем в отдельных населенных пунктах возможны грозы. Ветер северо-западного направления достигнет скорости 6–11 м/с, а днем порывами усилится до 15–17 м/с. Столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов.

Ранее стала известна программа Дня молодежи, который также проходит в эту субботу.

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