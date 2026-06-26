Праздник пройдет в экстрим-парке «Урам». Фото: rais.tatarstan.ru

В эту субботу, 27 июня, Казань превратится в эпицентр молодости, драйва и возможностей. В экстрим-парке «Урам» с 10.00 до 22.00 развернется главный праздник года для тех, кому от 14 до 35. Скучно не будет никому. Даже тем, кто придет просто посмотреть. Публикуем подробную программу мероприятий на День молодежи 2026 в Казани.

Кто выступит на Дне молодежи 2026 в Казани

Организаторы ожидают около 100 тысяч гостей. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Хедлайнер — L'One. Ровно в 21.00 он выйдет на сцену и поставит точку в марафоне активности.

День молодежи 2026 в Казани будет разбит на пять смысловых блоков. Каждый - отдельная вселенная. Можно прыгать между ними или погрузиться в одну на весь день.

Программа мероприятий на День молодежи 2026 в Казани

Спорт

Все начнется с йоги, фитнеса и растяжки. Тело разбужено, теперь можно и на экстрим. BMX, самокат, паркур, ролики и воркаут. Профессиональные спортсмены покажут, как это делается, и научат.

Медиатурнир по баскетболу 3×3 и данк-контест. Кто будет федеральным хедлайнером — пока держат в секрете. Но это явно кто-то, кто умеет летать над кольцом.

Бразильское джиу-джитсу, показательные выступления по ушу и мастер-класс по игре на ханге — музыкальном инструменте.

Патриотика

Здесь не будет нудных лекций. Полоса препятствий «Сила молодежи» в формате популярного шоу «Суперниндзя». Категории: «Дети», «Семья», «Студенты», «Организации». Регистрация отдельная, но участие стоит того.

FPV-дроны — можно попробовать себя в роли оператора беспилотника. Рядом будет работать интерактивная выставка обмундирования и вооружения времен Великой Отечественной. Тактическая стрельба из АК-47, АК-74, AR-15 и Glock 17. Безопасно, но максимально реалистично.

Карьера

Карьерные консультации, в том числе и с представителем мэрии Казани. Помогут составить резюме, наметить точки роста и понять, куда двигаться.

Подведут итоги конкурса «Работодатели Казани: выбор молодежи». Победители расскажут, как они покоряли рынок. Квест по профессиям, 5-минутные питч-сессии от работодателей, ток-шоу «Сплетни о работе», ярмарка вакансий и даже мистический салон «Натальная карьера». VR-тренажеры по профессиям и образцы спецтехники добавят интерактива.

Здоровье

Скрининговое обследование – все по-взрослому. Холестерин, глюкоза, рост, вес, сила кисти, скрининг сердца и биоимпедансметрия. По результатам всего этого - консультация терапевта.

Также на площадке проведут экспресс-тестирование на ВИЧ, проверку зрения, кинезиологическое тестирование и индивидуальные консультации с психологами.

Помимо этого, запланированы групповые арт-терапии, мастер-классы по сбалансированному питанию от нутрициолога и по оказанию первой помощи.

Образование

Дискуссия «Комплекс полноценности: главные правила женского здоровья». Мифы, сигналы тела, стратегия заботы о себе - эта тема, которая редко звучит на массовых мероприятиях, а зря.

Открытый разговор о работающем маркетинге: цепляющие офферы, выстраивание доверия, закрытие сделок. Об искусственном интеллекте как инструменте визуального искусства — для тех, кто не хочет отставать от прогресса. И о пользе контролируемого дурачества — потому что креативность требует свободы. Там же пройдут консультации с HR, разборы резюме и еще одна ярмарка вакансий.

Интерактив

Это отдельная зона для тех, кому надоело сидеть на лекциях. Пройдет турнир по шахматам и будет работать открытая игротека с настолками. Будут организованы и мастер-классы: изготовление брелоков, значков, мандал, заколок, обвесов, постеров, мозаичного панно, панно из макраме, глитч-шитье на фотографиях, витражные картины, тамбурное вышивание, кастомизация платков в татарском стиле.

Тем временем в фотобудке с живым художником можно будет получить не просто фото, а портрет. Также можно будет и сделать интересные покупки на маркете местных брендов.

Прыжки на скакалке и через резинку, «городки», «крестики-нолики» - возвращение в детство с современным акцентом. Мастер-классы по диджеингу, раскрашиванию дисков, изготовлению карты желаний и браслета, кастому чехлов для телефонов, рисованию традиционных татарских орнаментов.

Для семей - мастер-классы для совместного творчества ребенка и взрослого. Квиз «Молодежный контакт», музыкальное бинго, благотворительный гитарник и стендап.

Как попасть на День молодежи 2026 в Казани

Вход на праздник в экстрим-парк «Урам» будет бесплатным, но нужна регистрация. Через бот в мессенджере MAX или платформу Timepad. После заполнения формы билет будет отправлен на указанную вами электронную почту. Кстати, для отдельных активностей нужна дополнительная регистрация – подробнее об этом можно узнать на сайте деньмолодежитатарстан.рф.

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