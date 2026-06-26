В Набережных Челнах задержали мужчину стрелявшего из сигнального пистолета

Нарушителю предстоит выплатить штраф. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Набережных Челнах полицейские задержали мужчину, который стрелял из сигнального пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По информации ведомства, 16 июня в полицию поступило сообщение о выстрелах в районе 14-го жилого комплекса. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность стрелявшего. Им оказался 42-летний мужчина. Как выяснилось, он устроил пальбу в воздух из сигнального пистолета.

В отношении задержанного был составлен административный протокол за хулиганство. Ему предстоит выплатить штраф, размер которого при отягчающих обстоятельствах может достигнуть до миллиона рублей.

Напомним, мужчина пытался вывезти из Казани монеты времен Екатерины II и ордена СССР. В его багаже также нашли ювелирные украшения и столовые приборы из золота и серебра.

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