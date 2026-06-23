Мужчина пытался вывезти из Казани монеты времен Екатерины II и ордена СССР

Всего мужчина пытался вывезти 112 предметов, имеющих культурную и историческую ценность. Фото: пресс-служба Татарстанской таможни

В международном аэропорту «Казань» таможенники задержали 58-летнего мужчину с двойным гражданством. Он собирался покинуть Россию с особо ценными предметами, сообщила пресс-служба Татарстанской таможни.

В его багаже нашли монеты времён Екатерины II, Александра I и Германской империи, две медали «За боевые заслуги» и пять орденов «Материнская слава» СССР, а также ювелирные украшения и столовые приборы из золота и серебра.

Всего мужчина пытался вывезти 112 предметов, имеющих культурную и историческую ценность. По результатам экспертизы, 58 из них признаны культурными ценностями — ордена, медали, монеты. Их стоимость оценили в 527 тысяч рублей. Остальные 54 изделия — ювелирные украшения и столовые приборы из драгоценных металлов — отнесли к стратегически важным товарам. Их оценили в 2,7 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела о контрабанде стратегически важных товаров и культурных ценностей. Все изъятые предметы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств, сообщил замначальника Татарстанской таможни Дмитрий Дыба.

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