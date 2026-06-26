Гидрометцентр Татарстана рассказал о погода на 27 июня - на День молодежи 2026

Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах и порывистом ветре. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий в субботу, 27 июня. Гидрометцентр республики предупредил о том, что местами пройдут сильные дожди, грозы с порывистым ветром - от 15 до 17 метров в секунду.

Особенно важно быть готовыми к ударам стихии жителям Казани, где 27 июня пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. Главной звездой мероприятия станет популярный рэп-исполнитель L’One. В связи с погодными условиями, рекомендуется прихватить с собой при выходе из дома зонтик. Кстати жары в этот день не ожидается. Днем воздух максимум прогреется до +19 градусов.

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