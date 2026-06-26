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НовостиЗдоровье26 июня 2026 11:37

Врачи Татарстана первые в России будут лечить опухоли мозга при помощи робота

Новейшая технология позволяет проводить высокоточное лучевое воздействие на новообразование
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В настоящее время идет установка соответствующего оборудования в РКОД.

В настоящее время идет установка соответствующего оборудования в РКОД.

Фото: скриншот.

В Татарстане в Республиканском клиническом онкологическом диспансере впервые в России будут использовать роботизированный радиохирургический комплекс для лечения опухолей мозга. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Альмир Абашев в своем канале в МАКС.

Новейшая технология позволяет проводить высокоточное лучевое лечение, что особенно важно для пациентов с опухолями головного мозга и основания черепа. Эти злокачественные образования часто располагаются рядом с жизненно важными структурами, такими как зрительные нервы, ствол мозга и слуховые органы.

Благодаря автоматизированной системе наведения, большая доза радиации направляется прямо на опухоль, минимизируя повреждение здоровых тканей и снижая риск побочных эффектов.

Напомним, в Республиканском клиническом онкологическом диспансере имени профессора Сигала хирурги провели уникальную операцию, спасшую жизнь пациенту с редкой патологией.

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