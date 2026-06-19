Главный сосуд был почти перекрыт: казанские онкологи удалили гигантский опухолевый тромб из вены пациента

Операция прошла успешно, и вскоре пациента выписали домой для дальнейшего восстановления. Фото: скриншот.

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере имени профессора М.З. Сигала хирурги провели уникальную операцию, спасшую жизнь пациенту с редкой патологией. Врачи успешно удалили злокачественную опухоль почки вместе с массивным опухолевым тромбом, который пророс в нижнюю полую вену – один из важнейших сосудов человеческого организма. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

История болезни началась с банального медицинского обследования, во время которого врачи обнаружили у пациента крупное новообразование правой почки. Опухоль достигала почти 12 сантиметров в диаметре и полностью разрушила орган, лишив его способности функционировать. Однако истинная угроза жизни скрывалась глубже: раковые клетки образовали тромб, который протянулся по нижней полой вене на 12 сантиметров, практически полностью перекрыв кровоток и создав смертельную опасность для пациента.

Перед командой хирургов-онкологов встала сложнейшая задача. Необходимо было не только удалить пораженную почку, но и безопасно извлечь тромб из вены, сохранив при этом кровоснабжение здоровой левой почки. Для тщательного планирования операции пациенту провели дополнительное обследование, включая ангиографию нижней полой вены, что позволило врачам разработать оптимальную стратегию вмешательства.

Сама операция потребовала ювелирной точности. Хирурги удалили пораженную почку, затем вскрыли нижнюю полую вену и аккуратно извлекли из нее весь опухолевый тромб, после чего восстановили целостность сосуда. Операция прошла успешно, и вскоре пациента выписали домой, где он продолжает восстановление после сложной процедуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гастропластика через рот: в Татарстане пациентам с лишним весом начали делать инновационные операции

Суть метода заключается в том, что с помощью эндоскопа, вводимого через рот, внутри желудка накладываются швы — орган ушивается, его объем уменьшается (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся правда про «уколы стройности» - кому их можно колоть и какие будут последствия

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.