УФНС Татарстана рассказало, почему важно получать «белую» зарплату и как это контролировать

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Получение заработной платы «в конверте» кажется «выгодным» только на первый взгляд. На самом деле, это лишает работника социальных гарантий, стабильности и уверенности в будущем. Работодатели, выплачивающие зарплату «в конверте», уклоняются от уплаты налогов и взносов, тем самым обкрадывая не только государство, но и своих сотрудников.

Работники, получающие зарплату в таком формате, ограничены в использовании своих прав. Риски для работников включают:

- неоплату больничных и отпуска,

- отсутствие доплаты за дополнительные рабочие часы,

- увольнение без получения полной заработной платы,

- потерю права на получение достойной пенсии,

- ограничение в использовании социальных и имущественных вычетов,

- отказ в социальных выплатах при несчастных случаях,

- риск отказа в одобрении кредита на нужную сумму.

В Татарстане благодаря активной работе межведомственных комиссий тысячи работников получили официальное трудоустройство, что положительно сказалось на бюджете региона. Многие работодатели легализовали зарплаты, это принесло в бюджет дополнительно за 5 месяцев 2026 года 204 млн рублей НДФЛ и 706 млн рублей страховых взносов. 85% работодателей, имевшие риски в части выплаты заработной платы своим работникам ниже МРОТ и ниже среднеотраслевого уровня по соответствующему виду экономической деятельности и которые были заслушаны на комиссиях, увеличили выплаты работникам.

Каждый гражданин может контролировать уплату налогов и взносов со своей зарплаты через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС, в разделе «Доходы».

Если ваш работодатель отказывается платить зарплату официально, вы можете обратиться:

- в суд с исковым заявлением;

- в прокуратуру района по месту жительства работника или нахождения работодателя;

- в государственную инспекцию по труду;

- в налоговую инспекцию по месту нахождения работодателя или по месту жительства работника.

Если остались вопросы, то позвоните в Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану по номеру: 8 (843) 528-09-90 (доб.13-94) и получите консультацию по вопросам неформальной занятости.