В Казани рядом с театром имени Камала обрушился столб

Городские власти и коммунальные службы предполагают, что причиной падения могла стать неисправность конструкции. Фото: создано нейросетью

В Казани рядом с театром имени Камала произошло обрушение опоры освещения. Инцидент случился прямо у тротуара, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Городские власти и коммунальные службы предполагают, что причиной падения могла стать неисправность конструкции. По одной из версий, провода, поддерживающие столб, задел троллейбус, что вызвало его перекос и обрушение.

Однако жители близлежащих домов не согласны с этим объяснением. Они утверждают, что опоры освещения на этом участке стоят уже 25 лет и за это время ни разу не подвергались капитальному ремонту или замене. Горожане считают, что истинная причина случившегося - это износ металлических конструкций из-за старости, сообщает «АиФ-Казань».

Напомним, проливной дождь 23 июня стал настоящим испытанием для инфраструктурной системы Казани. За раз на город выпала десятидневная норма осадков. Центральные улицы столицы Татарстана оказались затоплены, а уровень воды местами был до пояса.

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