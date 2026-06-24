Дорожники устраняют последствия мощного ливня в Казани. Фото: Комитет по благоустройству Казани

Проливной дождь 23 июня стал настоящим испытанием для инфраструктурной системы Казани. За раз на город выпала десятидневная норма осадков. Центральные улицы столицы Татарстана оказались затоплены, а уровень воды местами был до пояса. Ситуация осложнилась не только для пешеходов, но и для автомобилистов. «КП-Казань» разбиралась, какие районы пострадали больше всего, как городские службы ликвидируют последствия стихии и чего ожидать от погоды в ближайшие дни.

Ливень в Казани 23 июня 2026: хроника затопления

Ливень, обрушившийся на центр Казани, буквально парализовал движение на нескольких ключевых магистралях. Улицы Пушкина, Спартаковская и Петербургская быстро превратились в полноводные реки. Пешеходам приходилось проявлять чудеса изобретательности: некоторые переходили проезжую часть буквально вплавь, а городские скамейки и цветочные клумбы уплыли по течению.

Ливневая канализация в Казани не смогла справиться с таким объемом воды. Фото: Комитет по благоустройству Казани

Особый колорит картине добавили роботы-курьеры, которые не смогли справиться с водными преградами и были вынуждены «ждать спасателей» вместе со своими операторами. Туристы и местные жители, ставшие свидетелями этого явления, массово фиксировали «казанскую Венецию» на камеры смартфонов, публикуя кадры в социальных сетях.

Оползень на Вишневского и автомобильный коллапс в Казани 23 июня 2026

Серьезные проблемы возникли и на улице Вишневского. Из-за обильных осадков грунт не выдержал нагрузки, и газон вместе с холмом «съехал» прямо на асфальт, перекрыв две полосы движения. Коммунальным службам пришлось экстренно перекрывать участок для расчистки и укрепления почвы.

Еще тяжелее пришлось автовладельцам. Многие водители, пытаясь преодолеть глубокие лужи, поймали гидроудар, после чего их двигатели заглохли прямо в центре города. Водители по колено в мутной воде пытались спасти свои транспортные средства, а некоторые даже потеряли государственные номера, которые смыло потоком воды. Возле Айти-парка на Спартаковской автомобили буквально плавали по течению, как гондолы.

Реакция коммунальных служб на ливень в Казани 23 июня: откачка воды и горячие линии

Городские службы отреагировали на ЧП в экстренном режиме. На улицы вывели более 40 специалистов и 15 аварийных бригад, которые занялись прочисткой ливневых канализаций и откачкой воды. Несмотря на то, что ливневки работали в штатном режиме, они физически не смогли справиться с таким колоссальным объемом воды за столь короткое время.

Председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Альберт Шайнуров отметил, что основные точки подтопления зафиксированы на улицах Завойского, Спартаковской, Тукая, а также на проспектах Победы и Универсиады.

«На данный момент на всех этих участках уже устранены места подтоплений. Мы продолжаем работать над последствиями. Если вы обнаружили новые очаги скопления воды, необходимо обращаться на горячую линию мэрии по номеру 8 (843) 222-7-222», — пояснил чиновник.

Ливень в Казани 23 июня 2026: объяснение синоптиков

Синоптики заранее предупреждали о надвигающейся стихии, однако масштабы оказались впечатляющими. По данным Гидрометцентра Татарстана, центр активного циклона завис прямо над республикой, что и стало причиной аномальных осадков.

Начальник отдела метеопрогнозов Ирина Трущина рассказала, что за короткое время в Казани выпало 14 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы. В восточных районах Татарстана ситуация была еще более критичной: там зафиксировано до 48 мм воды. Это почти 80% от месячного объема, что классифицируется метеорологами как опасное явление.

Ливень оказался настолько мощным, что тяжелые клумбы сорвались с места и поплыли по улицам Казани. Фото: скриншот видео ВК

Как вести себя во время ливня

В период действия штормовых предупреждений и активности циклонов специалисты МЧС настоятельно рекомендуют водителям по возможности отказаться от поездок через центр города и избегать глубоких луж, чтобы не поймать гидроудар. Пешеходам и гостям столицы стоит планировать маршруты с учетом возможных подтоплений, брать с собой непромокаемую обувь и зонты, а также обходить стороной участки с скопившейся водой, где может скрываться открытая люковая канализация.

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