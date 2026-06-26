В Татарстане за неделю морковь подорожала на 9,35%

Картофель также показал увеличение цены на 8,63%. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане с 15 по 22 июня наблюдался рост цен на отдельные виды овощей. В частности, морковь подорожала на 9,35%, достигнув средней стоимости 54,35 рубля за килограмм.

Согласно данным региональной статистики, картофель также показал увеличение цены на 8,63%. Его средняя стоимость возросла с 49,66 до 53,98 рубля за килограмм.

Кроме того, зафиксирован рост цен на свеклу на 5,63%. Теперь в полках магазина этот продукт можно приобрести 46,23 рубля за килограмм. Такое сезонное повышение стоимости овощей в июне связано с истощением запасов прошлогоднего урожая и ожиданием поступления нового.

Напомним, Татарстан стал лидером по росту цен на бензин среди регионов России.

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