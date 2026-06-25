Татарстан стал лидером по росту цен на бензин среди регионов России

В Татарстане за неделю подорожали все виды топлива почти на 2 рубля. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае цены производителей на бензин в Татарстане выросли на 11,7 процента за месяц — это самый высокий показатель среди всех регионов страны. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В целом по России в прошлом месяце цены производителей на бензин увеличились в среднем на 2,5 процента. Заметный рост также зафиксирован в Кемеровской области (плюс 6,3 процента) и Башкортостане (плюс 3,9 процента). В то же время в Иркутской области цены снизились на 4,1 процента, в Астраханской — на 3,4 процента.

На сырьевом рынке цены на нефть выросли на 16,8 процента, а тарифы на перекачку нефти по трубопроводам снизились на 1,1 процента.

В потребительском сегменте рост цен на бензин на 0,9 процента и более зафиксирован в 40 регионах. Наиболее заметное подорожание произошло в Севастополе (плюс 6 процентов) и Крыму (плюс 5,8 процента). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,7 и 0,3 процента соответственно.

В Татарстане за неделю с 16 по 22 июня подорожали все виды топлива почти на 2 рубля. Средняя стоимость бензина выросла с 66,18 до 67,92 рубля.

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