В Чебоксарах отменили концерт NILETTO на Дне молодежи

Певец должен был выступить на местной Красной площади. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Концерт певца NILETTO, запланированный в День молодежи (27 июня) на Красной площади в Чебоксарах, не состоится. Мэрия приняла решение об отмене, руководствуясь соображениями безопасности.

«Просим отнестись к нему с пониманием. Безопасность наших горожан является главным приоритетом», - обратился в соцсетях к жителям города его глава Станислав Трофимов.

Это не первый подобный случай в Чебоксарах. Не так давно по тем же причинам был отменен концерт Пелагеи, который планировался на День Республики.

Напомним, что празднование 60-летнего юбилея Нижнекамска в Татарстане перенесли на более ранний срок. Отмечать будут не 22 сентября, как это было обычно, а 15 августа. Такое решение глава города Радмир Беляев объяснил тем, что большая часть праздничных мероприятий пройдет на открытом воздухе, потому нужно исключить возможные капризы осенней погоды.

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