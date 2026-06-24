Мэр Нижнекамска перенес юбилей города на август и изменил площадку праздника

Радмир Беляев объяснил причины переноса празднования юбилея Нижнекамска. Фото: официальный сайт Нижнекамского района

Официальный день рождения Нижнекамска традиционно отмечается 22 сентября, однако в этом году масштабные гуляния в честь 60-летнего юбилея решено провести значительно раньше. Главной датой торжеств станет 15 августа. Такое решение было принято администрацией города заблаговременно, чтобы не зависеть от капризов осенней стихии и гарантировать жителям комфортное участие в запланированных мероприятиях.

Обосновывая перенос ключевых событий, мэр Радмир Беляев в ходе прямого эфира подчеркнул, что львиная доля программы запланирована на открытом воздухе. По его словам, синоптики традиционно прогнозируют на конец сентября обильные осадки, что может испортить впечатление от праздника.

«Все-таки будет уличная программа, и по прогнозу в конце сентября уже дожди. Хочется отметить юбилей в красивую солнечную погоду. Поэтому мы его перенесли на август», — резюмировал мэр.

Летняя юбилейная программа обещает быть насыщенной: праздничные локации развернутся сразу на трех городских пространствах. Кульминацией августовских торжеств станет грандиозный вечерний концерт у торгового центра «Манзара», который завершится красочным салютом.

При этом официальная дата 22 сентября тоже не останется без внимания: в этот день для нижнекамцев организуют концерт в стенах Дома народного творчества.

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