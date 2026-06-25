Стали известны самые высокооплачиваемые специальности в Татарстане

Среди них есть также и врачи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейским в Татарстане готовы платить до 250 тысяч рублей, а главные инженеры в промышленности могут зарабатывать до 270 тысяч в месяц Строительные мастера — до 220 тысяч рублей, водители грузовиков — до 242 тысяч. Инженеры-энергетики и узкие специалисты-врачи могут рассчитывать на зарплату в 200 тысяч, а слесари механосборочных работ - до 150 тысяч рубле, следует из данных кадрового центра «Работа России».

Напомним, ранее глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова обозначила ключевые сферы экономики, где сейчас наблюдается наибольший спрос на молодых специалистов. В них нуждаются здравоохранение, ИT-разработка, финансовый сектор, розничная торговля и образовательные учреждения.

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