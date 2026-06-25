В Татарстане назвали сферы, где наиболее всего востребована молодежь

На текущий момент точками притяжения для начинающих профессионалов остаются здравоохранение, IT-разработка, финансовый сектор, розничная торговля и образовательные учреждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова обозначила ключевые сферы экономики, где сегодня наблюдается наибольший спрос на специалистов до 35 лет. Об этом глава ведомства рассказала на III Республиканском форуме молодежного профсоюзного актива «Трудящаяся молодежь и общественные инициативы»

По словам Эльмиры Зариповой, на текущий момент точками притяжения для начинающих профессионалов остаются здравоохранение, IT-разработка, финансовый сектор, розничная торговля и образовательные учреждения.

Однако, заглядывая в среднесрочную перспективу до 2032 года, приоритеты сместятся в сторону реального производства. Учитывая промышленно насыщенный профиль республики, драйверами занятости станут обрабатывающая промышленность, высокие технологии и транспортно-логистический комплекс.

«Это те отрасли, за которыми будущее Татарстана», – резюмировала Зарипова.

Отдельно министр акцентировала внимание на роли государства как одного из крупнейших работодателей. Бюджетная сфера испытывает постоянную потребность в молодых управленцах и специалистах для сегментов молодежной политики, образования, культуры и агропромышленного сектора.

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