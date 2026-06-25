В Казанском Кремле покажут спектакль-застолье «Список Паперной»

15 и 16 июля спектакль «Список Паперной» (18+), созданный петербургской командой во главе с режиссером Константином Учителем, будет показан в историческом здании Присутственных мест Казанского Кремля в рамках программы гастролей Фонда Потанина «Города. Музеи. Сцены».

Эстер Паперная – значимая фигура в отечественной культуре 1920-х годов: переводчица, поэт, редактор, подруга и соратник многих видных деятелей того времени. Не так давно была найдена аудиокассета с записями песен в ее исполнении. Эта запись, которую сделал Анатолий Александров в 1984 году, зафиксировала атмосферу посиделок и встреч обэриутов и их друзей. В 1920–930-е годы на таких вечерах собирались Хармс, Введенский, Заболоцкий, Олейников, Маршак, Паперная и другие. Играли на музыкальных инструментах, пели арии Баха и Гайдна, уличный фольклор, народные песни и баллады – репертуар был невероятно разнообразным.

Спектакль Константина Учителя – застолье, где зрители могут разделить трапезу с артистами, которые поют эти песни и рассказывают о поэтах, их компанейских традициях и о том, как трагически сложились их судьбы.

Премьера «Списка Паперной» состоялась в 2025 году на фестивале «Сенокос» в пространстве ГЭС на Нерли. Спектакль создан при поддержке Творческого сообщества «МИРА», «Музея ОБЭРИУ» и проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация».