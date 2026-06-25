Дети из Татарстана, вывезенные из Крыма, размещены в Анапе

Школьников перевезли в целях безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все дети из Татарстана, которые отдыхали в крымских лагерях, уже покинули полуостров и находятся в безопасности. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров. Решение об их вывозе принял раис республики Рустам Минниханов.

Ребята, отдыхавшие в «Артеке», Форосе и Алуште, были перемещены в Анапу (Краснодарский край). По пути им организовали остановки для отдыха и питания. По словам Кадырова, детей обеспечили горячим питанием и всем необходимым. Сам министр лично находится на месте, чтобы контролировать прием и размещение.

«Благодарим базу, которая пошла навстречу и приняла единовременно около 550 человек в разгар сезона», — сказал Кадыров.

Напомним, власти Крыма в целях обеспечения безопасности отменили все смены в детских лагерях до сентября.

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