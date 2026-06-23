Из-за приостановки отправки детей в лагеря Крыма в Татарстане создали оперштаб

За неиспользованные путевки вернут деньги или предложат альтернативное направление отдыха. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Татарстан приостановил отправку детей в крымские лагеря из-за рекомендаций властей полуострова. Принимать школьников там пока не будут, все последующие смены отменены до 1 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил отнестись к этому с пониманием. По его словам, данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.

В связи со сложившейся ситуацией в Татарстане был организован оперштаб. Согласно информации главы Минмолодежи республики Азата Кадырова, татарстанские дети уже находящиеся в двух крымских лагерях, в полной мере обеспечены горячим питанием и водой. Всех, кто планировал отдых на Черном море этим летом, перенаправят в лагеря Краснодарского края либо вернут деньги. Для родителей создали «горячую линию»: 8 (843) 292-29-19.

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