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НовостиОбщество23 июня 2026 6:24

Из-за приостановки отправки детей в лагеря Крыма в Татарстане создали оперштаб

Для родителей школьников организовали «горячую» линию
Олег ЛУГОВОЙ
За неиспользованные путевки вернут деньги или предложат альтернативное направление отдыха.

За неиспользованные путевки вернут деньги или предложат альтернативное направление отдыха.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Татарстан приостановил отправку детей в крымские лагеря из-за рекомендаций властей полуострова. Принимать школьников там пока не будут, все последующие смены отменены до 1 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил отнестись к этому с пониманием. По его словам, данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.

В связи со сложившейся ситуацией в Татарстане был организован оперштаб. Согласно информации главы Минмолодежи республики Азата Кадырова, татарстанские дети уже находящиеся в двух крымских лагерях, в полной мере обеспечены горячим питанием и водой. Всех, кто планировал отдых на Черном море этим летом, перенаправят в лагеря Краснодарского края либо вернут деньги. Для родителей создали «горячую линию»: 8 (843) 292-29-19.

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