Рустам Минниханов поздравил татарстанцев со 106-летием ТАССР

Глава региона отметил, что республика стала динамично развивающимся субъектом Российской Федерации. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своих соцсетях обратился к жителям республики по случаю 106-й годовщины провозглашения Татарской АССР.

«25 июня 1920 года — День провозглашения ТАССР. Это знаковая дата в истории нашей республики!» — написал глава региона в канале в мессенджере МАКС.

Он отметил, что за более чем вековую историю Татарстан стал одним из динамично развивающихся субъектов страны и продолжает уверенно двигаться вперёд.

Также с праздником жителей поздравил и исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов.

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