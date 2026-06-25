Татарстан отмечает 106-ю годовщину образования ТАССР

Этот момент стал поворотным в истории региона. Фото: Рамиль ГАЛИ. Перейти в Фотобанк КП

В этот четверг, 25 июня, исполняется 106 лет со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики - ТАССР. Исполняющий обязанности председателя Госсовета республики Марат Ахметов поздравил жителей региона с этой знаковой датой

Именно 25 июня 1920 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет передал всю полноту власти в молодой автономии Временному революционному комитету.

«Этот день по праву считается началом практического воплощения нового государственного статуса нашей республики», - подчеркнул Ахметов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.