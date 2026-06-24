В Семейном доме прошел фестиваль живой музыки от Центра Современной музыки Софии Губайдулиной

Фото: Центра современной музыки С. Губайдулиной

В Семейном доме Благотворительного Фонда «Семья вместе» прошел завершающий концерт Фестиваля живой музыки от Центра Современной музыки Софии Губайдулиной для жителей «Дома» и маленьких пациентов ДРКБ МЗ РТ.

Традиционно в «Доме вдали от дома» Центр современной музыки Софии Губайдулиной под руководством Ляйли Ильдаровны Гарифуллиной организовывает концерты для пациентов больницы. В этом году прошел Фестиваль живой музыки. Оркестр Центра совместно с Творческой школой актерского мастерства Арины Ларионовой дали три концерта в Доме.

О Фестивале живой музыки в Семейном доме поделилась Ляйля Ильдаровна Гарифуллина, руководитель Центра и депутат Казанской городской Думы:

«В рамках ежегодной благотворительной акции, наш Центр современной музыки С. Губайдулиной продолжает цикл совместных выступлений нашего оркестра и творческих молодежных коллективов. Мы объединяем усилия профессиональных музыкантов оркестра и юных артистов, чтобы подарить праздник тем, кто особенно нуждается в поддержке и заботе — детям, проходящим длительное лечение, и их семьям. Эти концерты стали чем-то большим, чем просто выступления.

Музыка оркестра создала глубокую, исцеляющую атмосферу в зале. Театрализованные постановки Творческой школы актёрского мастерства и её ребят наполнили программу искренностью и яркими образами. Сочетание лирических мелодий и динамичных сценических зарисовок позволило юным зрителям на время забыть о больничных стенах, погрузившись в мир творчества и добра. Хочу сказать, почему это важно: Это системная работа по психологической реабилитации и поддержке детей через искусство. Мы убеждены, что музыка и театр способны творить чудеса, вдохновляя ребят на скорейшее выздоровление и даря им веру в лучшее».

«Выражаем огромную благодарность всем организаторам. Такие мероприятия очень важны для наших детей. Мы все прониклись доброй и теплой атмосферой концерта и на время отвлеклись от сложного лечения любимого ребенка. Очень радует, что даже малыши с интересом слушали известные произведения», - поделилась Альбина Идрисовна Латфуллина, житель Семейного дома и мама Альфии и Азалии.

«Видеть горящие глаза детей и слова благодарности от их родителей — главная награда для участников нашей акции. Мы благодарим «Казанский Семейный дом» в лице его директора Юлии Марковой за гостеприимство и партнерство», - пожелала Ляйля Ильдаровна, руководитель Центра.

В этом году Центр современной музыки Софии Губайдулиной отмечает 25-летний юбилей.