В Татарстане режим ракетной опасности ввели 23 июня 2026 года

Всем, кто находится на улице, нужно найти подходящее убежище. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 23 июня, в 10.22 МЧС России через мобильное приложение предупредило жителей Татарстана о введении режима «Ракетная опасность».

При таком режиме необходимо немедленно покинуть улицу и найти укрытие. Рекомендуются помещения без окон в капитальных зданиях, лучше подземные. В квартире убежищем могут служить ванная, коридор, кладовая — комнаты с несущими стенами. Также подойдут подземные пешеходные переходы и парковки.

Напомним, что режим «Ракетная опасность» в Татарстане также вводился и в понедельник, 22 июня. Он действовал более 1,5 часов. На это время в аэропортах Казани и Нижнекамска, а также на аэродроме Бугульмы ввели ограничение на полеты гражданских судов.

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