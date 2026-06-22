Жителям Татарстана рекомендовали пройти в укрытия Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полдень 22 июня в Татарстане вновь объявили ракетную опасность. Такой же режим ввели и в соседней Чувашии. Жителей попросили принять необходимые меры безопасности. «КП – Казань» собрала самую подробную информацию о ситуации с ракетной опасностью в Татарстане.

Когда ввели в Татарстане ракетную опасность 22 июня 2026

Ракетную опасность ввели в городах Татарстана - Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и других - 22 июня после полудня. Сообщение об этом МЧС по Татарстану опубликовало в 12:09.

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим «Ракетная опасность». Необходимо принять меры безопасности», - говорится в обращении.

Работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы днем 22 июня 2026

Для международных аэропортов городов Казань, Нижнекамск и Бугульма Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Режим «Ковер» на территории Татарстана 22 июня 2026

Для аэропортов городов Казань, Нижнекамск и Бугульма ввели режим «Ковер» с радиусом 150 километров.

Получив такое предупреждение, экипажи воздушных судов, находящихся в этой зоне, должны либо приземлиться в ближайшей авиагавани, либо покинуть опасную территорию.

Работа оздоровительных детских лагерей в Татарстане 22 июня 2026 года

Детей, находящихся в оздоровительных лагерях Татарстана, сотрудники увели в безопасное место.

Когда была отменена ракетная опасность в Татарстане 22 июня 2026

Ракетную опасность в Татарстане отменили после 13:00. Ограничения для аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы также отменены.

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