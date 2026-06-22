В Нижнекамске разбирают квартиры дома, пострадавшем от атаки БПЛА 12 июня

Восстановление и капитальный ремонт должны завершить в кратчайшие сроки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Идет активная подготовка к восстановлению дома №3 по улице Чабьинской в Нижнекамске, поврежденного в результате атаки БПЛА. На еженедельном совещании в местном исполкоме глава города и района Радмир Беляев заявил, что специалисты уже приступили к разбору конструкций разрушенных квартир.

Одновременно с этим работают специально созданные в городе комиссии, которые занимаются оценкой размера ущерба. Каждая квартира будет обследованы по отдельности. Ведется также и оценка поврежденных в результате произошедшего автомобилей.

Как заверил Беляев, делается все, чтобы жильцы дома смогли как можно быстрее вернуться в свои квартиры. Восстановление здания планируют завершить в кратчайшие сроки. Сейчас люди в ожидании этого живут либо у родственников, либо воспользовались предложением поселиться в местном санатории.

Напомним, 12 июня часть Татарстана за Камой атаковали украинские беспилотники. В Нижнекамске БПЛА попал в предпоследний этаж жилого дома. Пострадали четыре человека. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

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