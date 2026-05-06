В Казани 15 мая пройдет творческая встреча с писателем и поэтом Максимом Замшевым

Благотворительный фонд «Счастливые истории» совместно с Российским обществом «Знание» представляют творческую встречу с известным поэтом и прозаиком, публицистом, литературным критиком, главным редактором «Литературной газеты» Максимом Замшевым (г. Москва).

Встреча состоится в следующую пятницу, 15 мая, в малом зале КСК «УНИКС» Казани (ул. Профессора Нужина, 2) в 13.30.

Максим Замшев — автор романов, стихов и публицистических статей, лауреат литературных премий. Его работы затрагивают важные социальные и философские вопросы, а редакторская деятельность способствует популяризации современной русской литературы.

В программе встречи:

1.Инсайды о «кухне» легендарной «Литературной газеты» и практические советы по превращению личного творчества в успешную карьеру. Как начинающему автору пробиться на страницы федерального издания. Почему чтение — это не повинность, а уникальный «тренажер» для мозга.

2. «Битва смыслов. Автор против ИИ» - уникальный литературный эксперимент, ранее успешно представленный Фондом «Счастливые истории» в Союзе писателей Республики Татарстан. В ходе дискуссии Максим Замшев и зрители проведут сравнительный анализ произведений, написанных талантливыми авторами, и текстов, созданных искусственным интеллектом. Задача эксперимента - найти ответ на главный вопрос современности: «Где заканчивается алгоритм и начинается подлинная искренность?».

3. Презентация Альманаха «Глаголица» - сборника произведений победителей Международной независимой литературной премии «Глаголица».

Вход свободный при наличии регистрации.