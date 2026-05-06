В Татарстане на жилье для ветеранов и инвалидов направят более 141,5 млн рублей

В Татарстане в 2026 году продолжат выполнение программ по предоставлению жилья определенным категориям граждан. На эти нужды из федерального бюджета выделят 141,5 миллиона рублей, сообщает министерство финансов республики.

Согласно планам, 10,3 миллиона рублей направят на обеспечение жильем граждан, подпадающих под действие закона «О ветеранах». Еще 126,6 миллиона выделят для поддержки инвалидов в рамках закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Дополнительно 5,6 миллиона рублей пойдут на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны согласно президентскому указу.

В министерстве подчеркнули, что обеспечение жильем ветеранов и людей с инвалидностью остается одним из ключевых направлений социальной политики республики.

