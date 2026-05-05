В Казани на улице Московской построят дом в старинном стиле с подземным этажом

Проект был переработан с шестиэтажного на двухэтажное здание с подземным этажом.

В Казани на улице Московской построят административное здание с коммерческими площадями в стиле конца XIX - начала XX века. Проект получил одобрение историко-культурной экспертизы.

Здание заменит утраченное двухэтажное строение и будет расположено рядом с Соборной мечетью 1849 года. Общая площадь составит 833 квадратных метров. Во время строительства возведут подпорную стену для защиты мечети. Проект включает благоустройство территории. Историческое доминирование мечети будет сохранено.

Проект был переработан с шестиэтажного на двухэтажное здание с подземным этажом. Дизайн основан на элементах утраченных объектов, включая параметры лавок Сенного базара. Сохранят большое дерево и сквер.

Напомним, в Казани начнут ремонтировать 24 исторических здания в 2026 году. Завершение всех работ по реставрации намечено на 2028 год.

