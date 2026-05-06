Авиакомпания назвала самолет в честь первых женщин-буровиков Татарстана

В числе героинь оказались Гаян Гаязова, Манзура Мингазова, Нурсина Сулейманова. Фото: пресс-служба «Татнефти»

Российская авиакомпания ввела в эксплуатацию самолет, посвященный первым женщинам-буровикам Татарстана. Труженицы работали в сложных условиях в годы Великой Отечественной войны. В числе героинь оказались Гаян Гаязова, Манзура Мингазова, Нурсина Сулейманова. Женщины управляли оборудованием вручную и выполняли дополнительные работы.

25 июля 1943 года на Шугуровской скважине №1 получили первый промышленный приток нефти. Событие стало важной вехой для региона. Нурсина Сулейманова прожила 105 лет. До конца жизни ветеран была готова вернуться к работе.

Оформление борта основано на картине художника Рустема Хузина. Это третий самолет в рамках проекта «Герои татарстанской нефти». Инициатива запущена в честь 75-летия компании «Татнефть» и направлена на сохранение исторической памяти. Ранее воздушные суда посвятили Узбеку Саттарову и Валентину Шашину. Проект будет продолжен.

Напомним, в 2026 году парад Победы в Казани пройдет без военной техники. Ее отдельно выставят для всеобщего осмотра на площади Тысячелетия.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.