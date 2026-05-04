В 2026 году парад Победы в Казани пройдет без военной техники

Частью экспозиции, помимо всего прочего, также станет танк Т-34. Фото: metshin.ru

В День Победы (9 мая) в столице Татарстана состоится традиционный парад. Вот только в этот раз участие в нем военной техники отменили. Маршем пройдут только колонны военнослужащих. Саму технику представят в формате отдельной статичной экспозиции на площади Тысячелетия, где все желающие смогут осмотреть ее в течение всего дня. Об этом на брифинге сообщил замглавы исполкома Казани Азат Абзалов.

В экспозицию войдут, по словам Абзалова, как исторические образцы (танк Т-34), так и современная техника. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева пояснила, что устроить экспозицию вместо участия в параде также было принято по желанию самих горожан. Многие хотели бы поподробнее ознакомиться с военной техникой, а не только во время ее короткого прохождения.

