В Чебоксарах отменили угрозу атаки БПЛА, город начинает восстановительные работы

После отмены угрозы городские власти приступают к восстановительным работам по ликвидации последствий атаки.

Мэр Чебоксар Станислав Трофимов официально объявил о снятии режима угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее заявление градоначальник опубликовал в своем официальном канале.

Жителей города призвали сохранять спокойствие и внимательно отслеживать последующие сообщения только от официальных источников. Трофимов подчеркнул, что ситуация в Чебоксарах находится под полным контролем оперативных служб.

После отмены угрозы городские власти приступают к восстановительным работам по ликвидации последствий атаки. Мэр обратился к чебоксарцам с просьбой соблюдать меры предосторожности и не создавать помех работе экстренных служб, которые продолжают свою деятельность на местах происшествий.

Напомним, минувшей ночью и утром на территорию Чувашии была совершена массированная атака со стороны ВСУ. Движение общественного транспорта полностью останавливалось, вторые смены школ переводились на дистанционный режим.

