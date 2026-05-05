Глава республики попросил граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ночью 5 мая Чувашия вновь подверглась серьезной атаке БПЛА, в результате которой один человек пострадал. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем официальном канале. «КП» собрала подробную информацию об этом происшествии.

Режим «Ракетная опасность» в Чувашии ночью 5 мая 2026

Режим «Ракетная опасность» на территории Чувашии ввели после полуночи 5 мая 2026 года. Сообщение об этом опубликовало МЧС республики в официальном канале в мессенджере МАХ в 00:18 по местному времени.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в подвал,подземный переход, паркинг или иное безопасное место. Если вы в здании - спуститесь на самые нижние этажи, не пользуйтесь лифтами», - сообщалось в предупреждении МЧС.

Отбой ракетной опасности дали спустя два часа – в 02:29.

Когда началась атака БПЛА на Чебоксары ночью 5 мая 2026

Атака БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский городской округ была объявлена практически сразу после отбоя ракетной опасности – объявление об этом было опубликовано в канале МЧС Чувашии в 03:07.

На происходящее отреагировал глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Держу на контроле обстановку в Чебоксарах и Чебоксарском округе после ночной атаки со стороны ВСУ. Наши службы отработали штатно и оперативно: по предварительным данным, пострадавших нет, на местах продолжаются необходимые работы», - обратился Николаев к жителям региона в своем официальном канале.

Также глава республики попросил граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Угрозу атаки БПЛА на Чувашию отменили после полудня. Об этом сообщил мэр Чебоксар в своем официальном канале в 12:55 по московскому времени.

«Приступаем к восстановительным работам после последствий атаки. Важно соблюдать меры осторожности и не мешать работе экстренных служб», – отметил Трофимов.

Пострадавшие и разрушения в результате атаки БПЛА на Чебоксары ночью 5 мая 2026

Ближе к трем часам ночи стало известно об одном пострадавшем во время ночной атаки на Чебоксары. Об этом также сообщил глава Чувашии.

«К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь. Ситуация находится под моим личным контролем и контролем профильных ведомств. На месте продолжают работу оперативные службы, принимаются все меры для обеспечения безопасности и правопорядка», - отметил Олег Николаев.

Вечером глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что минувшая атака БПЛА самой массированной. В результате два человека погибли, 32 - пострадали. Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, тем, кто остается в больницах, оказывается вся необходимая помощь.

«Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции – оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в крове, развернуты три пункта временного размещения. Там обеспечены питание, тепло и медикаменты, дежурят медицинские бригады и психологи», - сообщил глава республики.

Ограничения транспорта в Чебоксарах 5 мая 2026 из-за ночной атаки на город

Из-за ночной атаки на Чебоксары в городе ввели временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщил мэр Чебоксар Станислав Трофимов.

«Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам. Для вашего удобства мы подготовили наглядную схему: на картинке к этому посту вы увидите, какие именно улицы сейчас перекрыты и где можно проехать. О возобновлении полноценного движения я сообщу сразу же, как только спецслужбы закончат работу и дадут «отбой», - написал глава города в своем официальном канале.

Также Станислав Трофимов опубликовал схему ограничений транспорта.

Схема временных ограничений транспорта в Чебоксарах. Фото: администрация города Чебоксары

Повторные удары по Чебоксарам 5 мая 2026

Около восьми часов утра по московскому времени стало известно, что вражеские БПЛА вновь атаковали одно из зданий в Чебоксарах. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

«Уважаемые земляки, враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку – зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем», – написал Николаев в своем официальном канале в 07:52.

Работа оперативного штаба в Чебоксарах после атаки на город 5 мая 2026

В Чебоксарах развернули оперативный штаб для помощи горожанам, которым это необходимо. Об этом сообщил мэр города Станислав Трофимов.

«Дорогие земляки, в связи с текущей обстановкой мы развернули оперативный штаб и продолжаем помогать всем, кому это необходимо. На базе школы № 57 организован пункт временного содержания людей. Здесь можно получить горячее питание и первую необходимую помощь», – написал глава Чебоксар в своем официальном канале.

Оперативный штаб развернут по адресу проспект Мира, дом 88а. Также горожане могут обратиться за помощью по телефону горячей линии 23-50-76.

Кроме того, дополнительный пункт временного размещения людей в школе №1 Чебоксар по адресу: улица Строителей, дом 7.

Мэр города отметил, что на месте работают представители администрации, а также психологи и медицинские работники.

В районе 11 часов утра по московскому времени мэр Чебоксар сообщил в своем официальном канале, что пункт временного размещения развернули также в школе №38. Таким образом, в городе работают уже три таких пункта - в школах №1, №57 и №38.

Работа школ, кружков и секций в Чебоксарах после атаки 5 мая 2026

Мэр Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что утром 5 мая в городе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА. В связи с этим вторые смены в школах 5 мая будут работать дистанционного, а кружки и секции работать не будут.

Глава города в очередной раз призвал жителей доверять только проверенным источникам информации.

В Чебоксарах остановили движение общественного транспорта 5 мая 2026

Утром 5 мая в районе 10 часов утра по московскому времени в Чебоксарах полностью остановили движение всего общественного транспорта в целях обеспечения безопасности горожан. Об этом со ссылкой на Минтранс Чувашии сообщил мэр Чебоксар Станислав Трофимов.

Движение общественного транспорта в городе было восстановлено ближе к трем часам дня.

Временные ограничения в аэропорте Чебоксар 5 мая 2026

Из-за атаки на Чувашию в аэропорте Чебоксар ночью 5 мая были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Первый раз Росавиация объявила об ограничениях полетов в 00:50 – вскоре после начала действия на территории республики режима «Ракетная опасность».

В 02:44 было объявлено о снятии ограничений для воздушной гавани.

Однако в 06:49 Росавиация вновь опубликовала сообщение о введении ограничений для аэропорта Чебоксар.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов для аэропорта Чебоксары были сняты. Такое сообщение было опубликовано в официальном канале Росавиации в 12:36.

