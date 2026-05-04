В Казани выросло число укусов бездомными собаками

Около 10,5 тысячи собак получили микрочипы и внесены в государственную базу.

В Казани зафиксирован рост нападений безнадомных животных на людей. В 2025 году количество пострадавших от укусов собак достигло около 1,4 тысячи — это на несколько десятков больше, чем годом ранее. Общая же число обращений от горожан увеличилось до 3,9 тысячи против 3,6 тысячи в 2024-м. Такие данные на аппаратном совещании в исполкоме привел заместитель руководителя ведомства Искандер Гиниятуллин.

Динамика последних лет показывает неоднозначную картину. В 2021 году, например, жители Казани написали 6,8 тысячи жалоб на бездомных собак. За пять лет этот показатель сократился на 43%. Однако число самих укусов за тот же период уменьшилось гораздо скромнее: с 1,97 тысячи до 1,43 тысячи случаев. Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров обратил внимание на тревожный сигнал: «Кривая наверх пошла, проанализировать надо почему». При этом он отметил, что программа «Город без брошенных животных» в целом работает, Казань стала безопаснее.

Искандер Гиниятуллин также отчитался о конкретных результатах работы с безнадзорными животными в Казани: около 10,5 тысячи собак получили микрочипы и внесены в государственную базу, почти 19 тысяч животных бесплатно привиты от бешенства, 6,7 тысячи собак стерилизованы.

В апреле 2026 года в республике утвердили порядок введения режима экстраординарной ситуации в сфере обращения с бездомными животными. Этот режим предполагает массовый отлов, а также умерщвление собак и кошек, если в течение 20 дней им не найдут новых хозяев. Соответствующий закон депутаты Госсовета РТ одобрили еще в декабре прошлого года. Инициатива стала прямым следствием трагедии в посёлке Васильево, где в ноябре безнадзорные собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку. Уже в декабре в ДРКБ подтвердили, что ребёнок скончался от полученных травм.

