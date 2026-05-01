В Татарстане с 1 сентября ужесточат правила работы приютов для собак

Для новых особей предусмотрен 10-дневный карантин.

Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление, которое вводит новые требования к пунктам временного содержания безнадзорных животных. Документ начнет действовать с 1 сентября 2026 года и будет актуален до осени 2032-го.

Согласно новым правилам, приюты запрещено размещать в жилой застройке. Расстояние от пунктов до жилых домов и общественных объектов должно составлять не менее 150 метров. Вся территория обязана быть огорожена и разделена на три зоны: административную, для содержания животных и для хранения отходов.

Срок пребывания животных в таких пунктах ограничен 20 днями. Каждое поступившее животное необходимо зарегистрировать в течение суток, провести ветосмотр и идентификацию. Для новых особей предусмотрен 10-дневный карантин. Умерщвление запрещено, за исключением случаев, прямо установленных законом.

Новые правила стали частью ужесточения региональной политики в сфере обращения с бездомными животными. Напомним, в конце апреля в Татарстане утвердили порядок введения режима экстраординарной ситуации, который предусматривает массовый отлов и возможную эвтаназию животных, если за 20 дней им не найдут хозяев.

Поводом для столь жестких мер послужила трагедия в поселке Васильево, где в ноябре безнадзорные собаки насмерть загрызли 9-летнюю девочку. Кроме того, в январе в Зеленодольске стая собак на самовыгуле едва не напала на женщину с малолетней дочерью.

Помимо этого, в республике рассматривают дополнительные ограничения: планируется ввести норматив площади — 18 квадратных метров на одно домашнее животное в квартире, а также запретить содержание потенциально опасных пород собак в коммуналках.

