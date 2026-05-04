Татарстан оказался в тройке регионов с самым быстрым ростом зарплат

Татарстан станет третьим среди регионов России, где медианная зарплата превысит 200 тысяч рублей через 6,2 года. Эксперты РИА Новости прогнозируют, что через 3,8 года четверть работников будет получать более 200 тысяч рублей, а через 8,5 года - три четверти.

Опередить республику смогут Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, где этот уровень будет достигнут через 5,7 и 5,8 года соответственно. В топ-5 также вошли Магаданская область (6,3 года) и Ханты-Мансийский автономный округ (7,0 года). В первой десятке оказались Забайкальский край (7,1 года), Московская и Челябинская области (7,3 года), Республика Саха (Якутия) (7,5 года) и Удмуртия (7,6 года).

Медленнее всего рост зарплат будет в Ингушетии (22,1 года) и Чечне (19,1 года). В аутсайдерах также оказались Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия - Алания, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Тыва и Астраханская область. Средний срок по стране - 8,3 года.

Напомним, за три месяца 2026 года в Татарстане продали сельхозпродукцию на 50 млрд рублей. На весенних ярмарках фермеры Татарстана реализовали товары на 643 миллиона рублей.

