За три месяца 2026 года в Татарстане продали сельхозпродукцию на 50 млрд рублей

Заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров доложил Раису республики Рустаму Минниханову о ходе весенне-полевых работ и результатах животноводства за первый квартал. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, подкормка озимых культур проведена на 580 тысячах гектаров, что составляет 73% от плана. К посевной уже приступили в 36 районах, засеяно 60 тысяч гектаров ранних яровых культур, однако текущие темпы значительно уступают показателям прошлых лет, поэтому министерство ставит задачу нарастить производительность в ближайшие две недели.

По итогам первого квартала выручка от реализации сельхозпродукции достигла 50 миллиардов рублей, из которых почти 70% обеспечило животноводство. При этом рост объемов производства молока не компенсировал снижение закупочных цен, из-за чего денежная выручка в этом сегменте составила 82% к уровню прошлого года. Положительная динамика наблюдается по поголовью птицы и свиней, тогда как общее число крупного рогатого скота сократилось, хотя количество коров увеличилось на тысячу голов.

В республике также продолжается модернизация отрасли. С начала года введены три молочных комплекса на 3800 голов, еще 19 инвестпроектов находятся в реализации. Дополнительно увеличить производство молока помогут 59 функционирующих кормовых центров, обслуживающих более 217 тысяч голов КРС.

Кроме того, министр отметил успешное проведение весенних ярмарок, где за семь недель было реализовано продукции на 643 миллиона рублей, и поблагодарил сельхозпроизводителей за высокий уровень организации торговли.

