На въезде в Казань со стороны аэропорта образовалась трехкилометровая пробка

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На Оренбургском тракте, на въезде в Казань со стороны аэропорта, после первых длинных майских выходных образовалась трехкилометровая пробка. На этом участке идут дорожные работы, следует из данных «Яндекс.Карт».

Также затруднено движение на улице Николая Ершова, соседнем Сибирском тракте и на Гвардейской. Кроме того, пробка образовалась на улице Центральной в Салмачах. Небольшие заторы наблюдаются на Вознесенском и Мамадышском трактах.

При этом в центре города сильных заторов нет. Дорожная ситуация в городе оценивается на три балла.

Напомним, 2 мая центральные улицы Казани, которые не попали под официальные ограничения из-за «Казанского марафона», встали в серьезных заторах. Данные сервиса «Яндекс.Карты» фиксировали плотное автомобильное движение, которое приближалось к критическому.

