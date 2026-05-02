Марафон парализовал центр Казани: водители массово перекрывают Саид-Галеева и Шахиди

Ряд центральных улиц останется недоступным для водителей вплоть до 14:00.

Центральные улицы Казани, которые не попали под официальные ограничения из-за «Казанского марафона», встали в серьезных заторах. Данные сервиса «Яндекс.Карты» фиксируют плотное автомобильное движение, которое приближается к критическому.

Практически встали две магистрали в обоих направлениях — улицы Саид-Галеева и Бурхана Шахиди. Здесь скорость движения не превышает нескольких километров в час. Также в числе наиболее проблемных участков оказались отрезки на Чернышевского, Мусы Джалиля, Кави Наджми, Пушкина и Татарстан.

Автомобилисты, пытаясь объехать перекрытые зоны и добраться до других районов города, вынуждены искать обходные пути. Одна из рабочих схем — движение с улицы Нурсултана Назарбаева на улицу Тукая. Второй популярный маршрут пролегает по мосту «Миллениум». На этих направлениях существенных пробок пока не зафиксировано — здесь сохраняется относительно свободное движение.

Напомним, центр Казани перекрыт в связи с проведением «Казанского марафона». Часть ограничений сняли уже к 10:20 утра, однако ряд центральных улиц останется недоступным для водителей вплоть до 14:00. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом заторов на соседних улицах.

