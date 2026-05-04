На главной площади Казани местные жители обнаружили большое количество мусора

Вместе со снегом на площади оказались тонны отходов. Фото: Евгения ГУСЕВА.

На главной площади Казани, где каждый год проходит республиканский праздник Сабантуй, местные жители обнаружили большое количество мусора. По словам горожан, проблема появилась после зимы, когда на эту территорию вывозили снег со всего города.

Вместе со снегом на площади оказались тонны отходов: пластиковые бутылки, строительный мусор и другой хлам. С приходом тепла снежные кучи начали таять, обнажая масштаб загрязнения. Во время недавнего сильного ветра мусор разлетелся по соседним улицам.

Жители подчеркивают, что подобной ситуации в городе не было уже много лет. Попытки обратиться за помощью к управляющей компании и городским службам пока не принесли результатов, так как ответственность за этот участок не определена.

В ответ на бездействие официальных структур горожане сами организовали субботник для уборки площади. Они надеются, что территория будет полностью очищена до проведения праздника Сабантуй.

Напомним, экологи зафиксировали превышение сероводорода в воздухе Казани и Осиново. Информацию об этом уже направили в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

