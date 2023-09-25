В Казани за август продали квартир на 9,7 миллиарда рублей

Цена квадратного метра жилья в Казани второй месяц находится на уровне 186 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани за август приобрели 1 097 квартир на 9,7 миллиарда рублей - это рекорд последних трех лет как по сумме продаж, так и по количеству объектов. Соответствующую статистику приводит ДОМ.РФ.

Цена квадратного метра жилья в столице Татарстана второй месяц находится на уровне 186 тысяч рублей. Вместе с тем себестоимость строительства квартир не уменьшается.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил о решении проблемы обманутых дольщиков.

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